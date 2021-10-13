Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт

Бывший президент России Дмитрий Медведев в своей авторской статье для "Коммерсанта" высказывался в крайне непривычном для себя ключе – слишком эмоционально для человека, который до этого придерживался некоего нейтралитета в отношении Украины.
Бывший президент России Дмитрий Медведев в своей авторской статье для "Коммерсанта" высказывался в крайне непривычном для себя ключе – слишком эмоционально для человека, который до этого придерживался некоего нейтралитета в отношении Украины.
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