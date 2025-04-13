Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • angel angel
    Надеемся что Путин придумает что сделать с этими тварями черножопыми. А не поступит как гандон помеченный...."По всей стране б...
  • petrspa Smirnov
    Государство достукается с этими мигрантами."По всей стране б...
  • Геннадий Ларионов
    Статейка , проиграл....щааа..... а если глянуть перпендикулярно : Он получил, то что хотел, теперь он видит, кто гото...Разгромное пораже...

"Будешь знать на кого голос повышать": Клиентка схватила сотрудницу WB и сказала ей все

"Будешь знать на кого голос повышать": Клиентка схватила сотрудницу WB и сказала ей все

В обычном московском пункте выдачи заказов разыгралась настоящая сцена из кино – с криками, слёзами и полицией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Танюху-психиатра   лечить  надо... Представляю, что  творится в  наших &quot;психушках&quot;... А  ведь  многие  могут  оказаться  ТАМ...  без  всякой  причины... Пример  тому... Привезла  мужа в  хирургию,  у  него ,  долго  прикованного  к  постели и  на  фоне  диабета,  пальцы на  ноге почернели...  к  тому  ещё  и   слуховой  аппарат  был  не  настроен. Врач  тут  же поставил  диагноз  глухому  человеку: &quot;Неадекватен&quot;...  Хорошо,  что  я трупом  легла,  а  не  оставила мужа ОДНОГО.  А  так  бы  отправили  вот  к  таким  танюшкам  в  психушку... И, вообще, обнаглели  у  нас  врачи  на  фоне их  дефицита...  А  это  всегда  так..  где  дефицит,  там  и хамство. Вспомните  советских  продавцов  продовольственных  товаров...
Ответить
17 час.
наверх