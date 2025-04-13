"Будешь знать на кого голос повышать": Клиентка схватила сотрудницу WB и сказала ей все

Катерина

Танюху-психиатра лечить надо... Представляю, что творится в наших "психушках"... А ведь многие могут оказаться ТАМ... без всякой причины... Пример тому... Привезла мужа в хирургию, у него , долго прикованного к постели и на фоне диабета, пальцы на ноге почернели... к тому ещё и слуховой аппарат был не настроен. Врач тут же поставил диагноз глухому человеку: "Неадекватен"... Хорошо, что я трупом легла, а не оставила мужа ОДНОГО. А так бы отправили вот к таким танюшкам в психушку... И, вообще, обнаглели у нас врачи на фоне их дефицита... А это всегда так.. где дефицит, там и хамство. Вспомните советских продавцов продовольственных товаров...