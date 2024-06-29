Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве

Две собаки редкой породы пхунсан, которых председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе визита последнего в Пхеньян, уже адаптируются в Москве.
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