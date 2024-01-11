Нелидовцам показали безопасную дорогу до школы

Дорога в школу у каждого своя, но не всегда она бывает безопасной. 9 января для учащихся 4 класса Новосёлковской школы Нелидовского округа сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасная дорога в школу».
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