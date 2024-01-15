Милонов призвал ограничить в России проведение вазэктомии

Необходимо ограничить проведение в России процедур добровольной стерилизации. Такое обращение направил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.