Милонов призвал ограничить в России проведение вазэктомии

Необходимо ограничить проведение в России процедур добровольной стерилизации. Такое обращение направил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
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