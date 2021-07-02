Театр абсурда

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Почему Путин против восстановления СССР? А как считает народ?

Почему Путин против восстановления СССР? А как считает народ?

Окно в историю Президент Владимир Путин в очередной раз в ходе "прямой линии"30 июня 2021 года выразил своё негативное отношении к идее восстановления СССР.

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Андрей
А не надо восстанавливать СССР в прежнем составе.Надо возродить РСФСР.Вернуть социализим в Россию,провести национализацию всех природных ресурсов и крупного бизнеса.В частных руках только мелкий и средний оставить.Ну и жесткая тарифная сетка по зарплатам.Чтоб не было супердоходов у одних и нищеты у других.Глядишь тогда,и нынешнии небратья и обиженки типа хохлов,прибалтов и прочих чебуреков азиатов начнут подтягиваться и менять на госуровне своё отношение.Ведь весь этот негатив начался именно из-за предательства руководства страны идеи социализма.И Варшавский договор потому и распался,что именно в России начали процесс очернения СССР и начали глумиться над памятью ветеранов.А уже потом это подхватили весь остальной соцлагерь.А Путин был в то время в первых рядах осквернителей памяти предков.И сейчас это продолжает делать.
Андрей Иваныч
опять этот говённый социализм? Ещё ублюдскую КПСС предложи.
Михаил Смирнов
Она уже есть в виде ЕР. Реинкарнация, однако

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