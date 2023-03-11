Вячеслав Лебедев: суды вправе самостоятельно поправить неверно указанные в иске правовые нормы

Неправильно составленный гражданином иск не является основанием для его непринятия. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на XVIII Совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.
Неправильно составленный гражданином иск не является основанием для его непринятия. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на XVIII Совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.
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