«Это будет фурор»: Степашин порассуждал о визите Трампа в Москву

Степашин назвал возможный приезд Трампа в Москву на День Победы фурором Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет до 9 мая 2025 года, заявил ТАСС бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.
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