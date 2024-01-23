Выбросившая кота Твикса из поезда проводница объяснилась

V K

Никакого хамства и жлобства - есть должностные обязанности и правила перевозки домашних животных ж\д транспортом. Согласно правилам перевозки животных, кот должен был находится в переноске в купе у сопровождающего. Бесхозных животных в вагоне быть не должно. Как выяснилось, сопровождающий в течение 10 (!) часов даже не поинтересовался, на месте ли его кот. А сам кот бродил (внимание!) по соседнему вагону, где проводница опросила всех пассажиров, чей кот и, не найдя хозяина, высадила его. Так что наказывать надо ХОЗЯЕВ кота, а не проводницу, которая добросовестно выполнила свои обязанности. А все раскричались: "бесчеловечно!", "наказать!". Наказывать надо тех, кто за животное отвечал и дрых или пьянствовал, вместо того, чтоб проследить за котейкой.