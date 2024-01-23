Проводница, выбросившая на мороз кота Твиска, жизнь которого трагически оборвалась после этого, озвучила свою версию происшествия во время внутренней проверки РЖД.
Выбросившая кота Твикса из поезда проводница объяснилась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sorsw
Хамство, жлобство, преступление! И всё нормалёк?!
Ответить
11 час.
V K
Никакого хамства и жлобства - есть должностные обязанности и правила перевозки домашних животных ж\д транспортом. Согласно правилам перевозки животных, кот должен был находится в переноске в купе у сопровождающего. Бесхозных животных в вагоне быть не должно. Как выяснилось, сопровождающий в течение 10 (!) часов даже не поинтересовался, на месте ли его кот. А сам кот бродил (внимание!) по соседнему вагону, где проводница опросила всех пассажиров, чей кот и, не найдя хозяина, высадила его. Так что наказывать надо ХОЗЯЕВ кота, а не проводницу, которая добросовестно выполнила свои обязанности. А все раскричались: "бесчеловечно!", "наказать!". Наказывать надо тех, кто за животное отвечал и дрых или пьянствовал, вместо того, чтоб проследить за котейкой.
Ответить
9 час.
виктор сапожков
Виноваты хозяева, и нечего свою вину перелагать на проводницу, за животным смотеть надо было.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии