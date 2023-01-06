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Татьяна Тарасова: «Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать. При чем тут Трусова? У меня просто горло болит»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве.

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