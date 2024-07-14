Тему с утечкой секретного письма Орбана в ЕС стали разгонять украинские и западные СМИ.

УТЕЧКА ПИСЬМА ОРБАНА О СВЕРЖЕНИИ ПУТИНА И МАССОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РОССИИ: ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ По крайней мере, с 9 июля в Сети — в основном с подачи украинских СМИ — активно разгоняется тема с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.