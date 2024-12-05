Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет

Исследование. За последние десятилетия мужской теннис стал более возрастным. Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль приучили нас, что выигрывать турниры «Большого шлема» и возглавлять рейтинг можно далеко за 30.
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