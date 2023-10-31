"Обретены новые смыслы развития" - приморские журналисты о "Медиа/НКО}Профи"

Финалисты конкурса "Золотое перо Приморья" (16+) в номинации "Гражданская позиция" приняли участие в седьмой ежегодной конференции "Медиа/НКО}Профи" (18+), которая состоялась 26 октября в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.
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