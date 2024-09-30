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Создатели «Упыря» презентовали «Бердыш»

Создатели «Упыря» презентовали «Бердыш»

Разработчики БПЛА «Упырь» представили свой новый дрон, который назвали «Бердыш». Как сообщает телеграм-канал Уралдронзавода, БПЛА «Бердыш» может выступать как ретранслятором, так и грузовым/боевым дроном.

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