Создатели «Упыря» презентовали «Бердыш»

Разработчики БПЛА «Упырь» представили свой новый дрон, который назвали «Бердыш». Как сообщает телеграм-канал Уралдронзавода, БПЛА «Бердыш» может выступать как ретранслятором, так и грузовым/боевым дроном.
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