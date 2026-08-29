Теперь гражданам страны разрешено вести с ним бизнес, однако в России имущество экс-главы «Роснано» арестованоБывший глава «Роснано» убедил канадский МИД снять рестрикции.
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Вульгарный жулик и вор, которому власть позволила безнаказанно смыться, не дожидаясь ареста за свои проделки, вдруг стал оппозиционером! Канада после Второй Мировой войны приняла толпу украинских убийц,назвав их оппозиционерами. А ныне «оппозиционерами», по мнению властей Канады, стали заурядные ворюги, оппонирующие исключительно правосудию!