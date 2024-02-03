Киевские власти эвакуируют жителей Харьковской области, чтобы использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения личного состава и хранения боеприпасов в интересах ВСУ.
Украина превращает Харьковскую область в плацдарм
Комментарии
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Вик Норд
Упыри,когда же вам осиновый кол вобьют...
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9 час.
Константин Самарин
Хунта прекрасно понимает, что все эти территории войдут вскоре в состав России. Вот и стараются уничтожить свё и вся, чтобы после них осталась выжженная земля.
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8 час.
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