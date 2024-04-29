Город Грозный передает эстафету Казани. Итоги Международного форума BCMF

В столице Чеченской Республики, в городе Грозный с 25 по 27 апреля 2024 года проходил Международный форум с участием делегатов стран БРИКС «Духовное лидерство и креативная экономика», организованный BCMF - BRICS Culture Media Forum в партнерстве с мэрией города.