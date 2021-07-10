Сергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина

Сергей ЕПолитикаСергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина Наша Государственная Дума - это сборище фриков и бездельников, и никто никогда не убедит меня в обратно.Вернуться к статье1813НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛШтаб ЛГБТ переезжает в Госдуму..... Нуда там же голова ни к чему главное 5 точкой думать или подставлять... О времена, о нравы...Альбина КолесниковаДа что это цирк Шапито и только , что из думы делают не понятно лезут все и голубые и спортсмены и артисты все за деньгами лезут, можно ни чего не делать поспать в мягком кресле и деньги получать не напрягаясь.АлександрВ голове он может и идет и не только в думу, но придет ли он туда Зависит от Нас так что Думайте прежде чем голосовать и читайте партийные списки прежде чем голосовать за партию!!!НадеждаСеруне в пару не хватает такого же самокоронованного лупоглазого гея фильку, эти два фрика своим видом разбавили бы серую массу скучающих "законотворцев"... Что от одних никакого толку, что от других...Зайцев Виктор Зайцев ВикторНа меня уже "катили телегу" за мой язычок...Так что с терминами сегодня помолчу (хотя и просто рвётся наружу), но...Может быть хватит уже экспериментов со страной? Сначала и ПОВАТОРНО после февраля 1917 году угробили Российскую Империю (а СССР был таковым), потом чуть не просрали саму Россию на Кавказе и далее по окраинам. Теперь в парламент кроме политических либерпидарасов лезут уже "натуральные педики" и цирюльники. Что за БАРДАК?!Vladimir LioubimcevЁ-моё... Твою... и т.д., в том же духе....Александр ЦыбулькинОльгу Бузову в думу!Владимир СиденкоДаёшь пидорка Моргенштерна!!!aleksei МАКАРЕНКОВИ зачем обсуждать эти фейки? Мало ли кто куда собирается - только кто же ему даст? И ты соберись в Думу - и что?АИАндрей Иванова кто посадил туда , как автор классно назвал , тех фриков и бездельников , которые там протирают свои портки , прикалываясь над народом и страной , тот туда и очередного фрика Зверева посадитVladimir LioubimcevА кто дал Собчак в президентки рваться, те и Зверева в Госдуму заталкивают! Это чтобы окончательно подорвать всякий авторитет власти в России. Кто бы ни пришел в ней к власти...Юрий DedНу а чё , раньше ходили в цирк а теперь сиди и смотри по ящику заседание думы .Aalik3456Хорошая тема для Уральских пельменей.Vladimir LioubimcevДа... Докатилась Россия. ТО Собчак пошла кандидаткой в президентки, теперь Зверев в короне пойдет в Госдуму. Их бы лучше в психушку отправить, а не куда они метили и метят... Твою... что творится!!Валерий ГрековНу и зачем оно там, видимо зарплата прельстила, да и пенсия будет неплохая.ВПВАлентина ПлаксинаМать моя женщина... Зверев в думу! Бузова в Ленком в примадонны...Россия-Матушка, очнись, стряхни этих демонов с плеч своих, "подними веки" народу своему.ТатьянаЕщё только этого чучела в Думе не было! Сделали из Думы проходной двор!Р(Раиса Утропова (Соловьева)А что это за Дума? Её ведь выбирать нужно. А у спортсменов, шоу-биза деньги-то некуда девать. Надо эту Думу, как орган, вообще убрать. Все москвичи думают, что убрать пром предприятия с берегов Байкала, жить-то смогут только москвичи.Комментировать
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