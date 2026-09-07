82-летний водитель насмерть сбил сверстника инвалида

Управляя ВАЗ -2111 мужчина совершил наезд на инвалида-колясочника, двигавшегося по полосе движения в попутном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Принцип доминирования в крови»: почему бытовое хулиганство мигрантов — это не мелочь, а прямая угроза нашему обществу
- «Патриотизм» по прейскуранту? Почему домашний арест для очередного проворовавшегося экс-чиновника — это не наказание, а скорее привилегия
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
Свежие комментарии
- Будут ли бомбить ...
- «Он в тюрьме, и о...
- Будут ли бомбить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым