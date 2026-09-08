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Царьград

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Федерация отменяет этап Гран-при в Нижнем Новгороде 2026/27

Федерация отменяет этап Гран-при в Нижнем Новгороде 2026/27

Нижний Новгород исключён из расписания Гран-при России по фигурному катанию на сезон 2026/27. Этапы пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске.

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