Стеклянная чума: странная болезнь, которую боялись как огня в Средние века, хотя она унесла всего лишь 3 жизни...

Традиционный анекдот в тему: Ученики 6 "Г" класса из средней школы №62, ходившие к историку в кружок реконструкции, настолько хорошо воссоздали события XIII века, что половина одноклассников умерла от чумы, а учительницу химии сожгли на костре как ведьму.