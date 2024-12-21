Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Стеклянная чума: странная болезнь, которую боялись как огня в Средние века, хотя она унесла всего лишь 3 жизни...

Традиционный анекдот в тему: Ученики 6 "Г" класса из средней школы №62, ходившие к историку в кружок реконструкции, настолько хорошо воссоздали события XIII века, что половина одноклассников умерла от чумы, а учительницу химии сожгли на костре как ведьму.

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