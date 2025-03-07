NF: климатические изменения угрожают мировому производству бананов

Ученые из университета Эксетера выяснили, что климатические изменения быстро сокращают возможность выращивания бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне, ставя под угрозу одну из самых популярных и важных сельскохозяйственных культур.
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