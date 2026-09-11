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Мировое обозрение

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ВС России оттесняют ВСУ в центре волчанского котла, идут бои

ВС России оттесняют ВСУ в центре волчанского котла, идут бои

Российские штурмовые подразделения продолжают выдавливать украинские силы от государственной границы к центру волчанского котла в Харьковской области.

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