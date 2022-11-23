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Талалаев после поражения от «Сочи»: «Поздравляю болельщиков «Торпедо» с первым голом с игры под нашим руководством»

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Сочи» (1:1, 2:4 пен.) в Фонбет Кубке России. — Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством.

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