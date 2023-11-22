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Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине

Российский сенатор считает, что США пытаются избежать паники на Украине

Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина об «успехах» вооруженных сил Украины — это ложь для того, чтобы не посеять панику в стране, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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