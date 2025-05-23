Вирус герпеса и Альцгеймер: стоит ли паниковать? Новое исследование дает ответ

Новое исследование, опубликованное в журнале «BMJ Open», вновь подняло вопрос о возможной связи между вирусом простого герпеса 1 типа (HSV-1), вызывающим «простуду» на губах, и развитием болезни Альцгеймера.
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