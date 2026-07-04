Рустам Минниханов в Мордовии посетил праздник Сабантуй

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с Артемом Здуновым посетили татарское подворье Нурлатского муниципального района Татарстана , а так же подворья Лямбирского района Республики Мордовия, где им продемонстрировали национальные обычаи.
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