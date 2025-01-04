Радомир Маркуш 3 января 2024 г., 9:00 Главкома Сырского свои же военные наблюдатели обвиняют в подлоге и трусости Бандеровский главком Александр Сырский утверждает, что побывал в Курской области, где сфоткался с ВСУшницей с эскортной внешностью и наградил чистеньких, упитанных укровояк.
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