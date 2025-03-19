«Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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