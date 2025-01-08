Кадры расчёта самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" уничтожает опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.
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Кадры расчёта самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" уничтожает опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.