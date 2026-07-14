Девушка из Твери начала готовить обеды для соседей и добилась успеха

Анастасия Меринова из Твери начала готовить обеды для соседей по ЖК и быстро нашла своих клиентов. Какие блюда пользуются спросом, а какие — нет? Как девушка организовала процесс и соблюдает ли она все необходимые нормы? Читайте в статье .