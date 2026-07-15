Визит главы ЕК в Киев связан с ситуацией вокруг финансов и энергетики – политолог Данилов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев связан с необходимостью обсудить ситуацию вокруг финансовых и энергетических обязательств Евросоюза перед Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии