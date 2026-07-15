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Визит главы ЕК в Киев связан с ситуацией вокруг финансов и энергетики – политолог Данилов

Визит главы ЕК в Киев связан с ситуацией вокруг финансов и энергетики – политолог Данилов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев связан с необходимостью обсудить ситуацию вокруг финансовых и энергетических обязательств Евросоюза перед Украиной.

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