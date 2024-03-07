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Депутат Валуев сравнил Баха с Байденом после обвинений главы МОК в адрес России

Депутат Валуев сравнил Баха с Байденом после обвинений главы МОК в адрес России

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии "Спорт-Экспрессу" ответил на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

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