Глава Минобороны Франции упомянул контакты с Россией по "Крокусу" и назвал их примером партнерства

Франция осуществляла контакт с Россией по вопросам, относящимся к террористическому акту в подмосковном "Крокус сити холле", что можно назвать примером партнерства в сфере борьбы с терроризмом, невзирая на разногласия, заявил в субботу, 1 июня, глава французского Минобороны Себастьен Лекорню на проходящем в Сингапуре форуме "Диалог Шангри-Ла".