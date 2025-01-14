В Центре развития профессиональных компетенций Тамбовского филиала Президентской академии прошла защита социальных проектов в рамках изучения дисциплины «Основы проектной работы в профессиональной деятельности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии