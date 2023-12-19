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Чехия не верит в успех Украины: Европа «сильно промазала» - такого, явно никто не ожидал!

Чехия не верит в успех Украины: Европа «сильно промазала» - такого, явно никто не ожидал!

«Развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный сдвиг в следующем году.

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