В Китае ответили на призыв Трампа помочь с урегулированием конфликта на Украине

Китай всегда поддерживал диалог и переговоры с целью поиска политического решения по Украине. Таким образом на призыв американского президента Дональда Трампа к Пекину помочь в урегулировании конфликта ответил представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй, его слова приводит ТАСС.
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