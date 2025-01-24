Политика как он...
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Политика как она есть

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В Китае ответили на призыв Трампа помочь с урегулированием конфликта на Украине

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Комментарии
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mullonen
Заявляет, что СССР помогли США победить фашизм и расчитывает на приязнь российского народа. Это как так?
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19 час.

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