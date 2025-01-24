В Китае ответили на призыв Трампа помочь с урегулированием конфликта на Украине

Политика как она есть

Китай всегда поддерживал диалог и переговоры с целью поиска политического решения по Украине. Таким образом на призыв американского президента Дональда Трампа к Пекину помочь в урегулировании конфликта ответил представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй, его слова приводит ТАСС.