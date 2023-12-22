Никакое НАТО не поможет!- В США «вдруг» обнаружили, что русских в Прибалтике преследуют

Андрей Соколов «В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и подозрения» - под таким заголовком американская газета New York Times неожиданно поместила статью, автор которой вдруг обнаружил, что в хваленой Европе самым циничным образом нарушаются элементарные права человека.