Никакое НАТО не поможет!- В США «вдруг» обнаружили, что русских в Прибалтике преследуют

Андрей Соколов «В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и подозрения» - под таким заголовком американская газета New York Times неожиданно поместила статью, автор которой вдруг обнаружил, что в хваленой Европе самым циничным образом нарушаются элементарные права человека.
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