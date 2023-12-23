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Вот как сохранить здоровое сердце до самой старости: ученые провели эксперимент

Начинать нужно уже сегодняШведские ученые из Университета Гетеборга провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с регулярными тренировками, нагружающими сердечно-сосудистую систему, имеют меньший риск госпитализации на фоне развития заболеваний соответствующей группы, в отличие от тех, кто не занимается регулярными кардиотренировками.

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