Вот как сохранить здоровое сердце до самой старости: ученые провели эксперимент

Начинать нужно уже сегодняШведские ученые из Университета Гетеборга провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с регулярными тренировками, нагружающими сердечно-сосудистую систему, имеют меньший риск госпитализации на фоне развития заболеваний соответствующей группы, в отличие от тех, кто не занимается регулярными кардиотренировками.