В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП

По информации правоохранителей, 30 августа примерно в 16:35 вблизи дома № 18 Г по Ряжскому шоссе столкнулись «Рено Колеус», под управлением 21-летнего рязанца, автомобиля ВАЗ-2115, под управлением 56-летней местной жительницы и автомобиля «Шевроле Круз».
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