Слово и дело

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Меган Маркл и принц Гарри ждут извинений от королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри ждут извинений от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от королевской семьи перед посещением коронации Карла III. По информации британских изданий, скандальная чета хотела «встречи за столом» с монаршими родственниками после выхода их биографического фильма.

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