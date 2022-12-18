Меган Маркл и принц Гарри ждут извинений от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от королевской семьи перед посещением коронации Карла III. По информации британских изданий, скандальная чета хотела «встречи за столом» с монаршими родственниками после выхода их биографического фильма.
Принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от королевской семьи перед посещением коронации Карла III. По информации британских изданий, скандальная чета хотела «встречи за столом» с монаршими родственниками после выхода их биографического фильма.
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