Крупное обновление добавило в No Man’s Sky возможность создавать собственные ко...

Крупное обновление добавило в No Man’s Sky возможность создавать собственные космические корабли — фанаты мечтали об этом с 2016 годаРазработчики из студии Hello Games выпустили очередное крупное обновление для космического приключения No Man’s Sky.
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