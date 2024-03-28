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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крупное обновление добавило в No Man’s Sky возможность создавать собственные ко...

Крупное обновление добавило в No Man’s Sky возможность создавать собственные ко...

Крупное обновление добавило в No Man’s Sky возможность создавать собственные космические корабли — фанаты мечтали об этом с 2016 годаРазработчики из студии Hello Games выпустили очередное крупное обновление для космического приключения No Man’s Sky.

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