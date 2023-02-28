ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими:   ЗАПРЕТ НА ИНЯЗ?Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов».

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