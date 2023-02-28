Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими: ЗАПРЕТ НА ИНЯЗ?Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов».
Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими: ЗАПРЕТ НА ИНЯЗ?Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов».
Свежие комментарии