Жители Симферополя за долги по коммунальным услугам лишились трёхкомнатной квартиры. Об этомКП-Крым рассказала юрист по гражданским и жилищным делам Юлия Сухорук.
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