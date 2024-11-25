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Петербургский дневник

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Консультант Матвеева посоветовала россиянам заранее установить лимит на траты к Новому году

Консультант Матвеева посоветовала россиянам заранее установить лимит на траты к Новому году

Такой подход поможет избежать использование средств, предназначенных для основных нужд Определение комфортной суммы для расходов на подарки является важной составляющей эффективного финансового планирования, рассказала RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

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