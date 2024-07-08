Золотая семья России поделилась секретом семейного долголетия: «Брак будет прочным»

ТЮМЕНЬ, 8 июля, ФедералПресс. Семья Любенко в этом году отпраздновала 56 лет совместной жизни. В жизни военных было немало испытаний – от ликвидации последствий аварии в Чернобыле до множества переездов из казармы в казарму.
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