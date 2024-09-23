#народныеприметы Сегодня снова ловим зайцев и прочую дичь — по их шкуркам можно судить о будущей зиме.
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#народныеприметы Сегодня снова ловим зайцев и прочую дичь — по их шкуркам можно судить о будущей зиме.