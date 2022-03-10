В Забайкальском крае состоялась российско-монгольская встреча в формате видеоконференцсвязи

Состоялась российско-монгольская встреча в формате видеоконференцсвязи. По инициативе монгольской стороны в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча руководства УМВД России по Забайкальскому краю и Управления национального агентства полиции Монголии по Дорнодскому аймаку.