ГАИ с 21 января проведет профилактические мероприятия по предупреждению ДТП на железнодорожных переездахСотрудники Госавтоинспекции с 21 по 31 января проведут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах.
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