ФАБ-3000 уничтожила пункт управления БПЛА вместе с 27 солдатами ВСУ

Разведчики армии России обнаружили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в населенном пункте Слобожанское, Харьковская область, об этом проинформировал Telegram-канал «Изнанка».
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